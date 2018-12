Thermen Ridderkerk is dinsdag failliet verklaard. Vanaf woensdag 19 december is de sauna gesloten. Dat schrijft de directie van het bedrijf op de website.

De sauna sloot tien jaar geleden ook al een keer de deuren. Dat was nadat een 79-jarige Rotterdammer stierf, omdat hij in Thermen Ridderkerk besmet was geraakt met de legionella-bacterie.

Een paar maanden later maakte het bedrijf een doorstart. Ook nu sluit de directie dat niet uit.