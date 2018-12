Parkeervergunning in Rotterdam wordt 71 procent duurder

Ben jij een Rotterdamse autobezitter? Dan ga je vanaf 1 januari flink meer betalen voor een parkeervergunning. De prijs voor een vergunning stijgt met 71 procent.

In 2018 kostte een parkeervergunning voor bewoners in Rotterdam 5,80 per maand. In 2019 wordt dat 9,60 euro. Datzelfde geldt voor een tijdelijke bewonersvergunning, de parkeervergunning voor binnenvaartschippers en een stadsbrede parkeervergunning gehandicapten. De nieuwe prijs wordt 115 euro per jaar.

Ook de vergunning voor werknemers van bedrijven wordt duurder. Die gaat van 33,60 naar 38,80 euro. Op jaarbasis is dat 465,60 euro.

Groen en speelplekken

De gemeente laat weten dat de prijs stijgt omdat Rotterdam blijft groeien. De gemeente wil meer groen en speelplekken voor kinderen. Volgens Rotterdam past de tariefverhoging bij de toegenomen druk op de buitenruimte.

Ook in andere steden gaan autobezitters meer betalen. In Utrecht kost een vergunning volgend jaar 342 euro en in Den Haag 60 euro. Amsterdammers betalen het meest. De prijs blijft daar 535 euro. Alleen in Hilversum gaat de prijs omlaag, van 150 euro naar 75 euro.

Regio Rijnmond

In Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem blijven de tarieven gelijk. In Papendrecht wordt een vergunning iets duurder: 134,60 euro per jaar.

Op Goeree-Overflakkee betalen autobezitters volgend jaar ruim een euro meer per jaar: 84,85 euro. Schiedammers gaan in heel 2019 2 euro meer betalen.