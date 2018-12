Hulpverleners klopten aan bij belager Sarah Papenheim, Joël S. wuifde problemen weg

Kort voor de dood van studente Sarah Papenheim hebben hulpverleners twee keer geprobeerd om contact te krijgen met haar belager. Over Joël S. was alarm geslagen bij het Meldpunt Verwarde Personen.

De eerste keer dat hulpverleners aanklopten was Joël niet thuis, de tweede keer was er een kort gesprek, waarin hij de problemen wegwuifde. S. woonde in hetzelfde studentencomplex als Sarah: De Snor in Rotterdam-Kralingen.

Kort voor haar dood had Sarah in een chat met een vriend verteld dat een "roommate" van plan was om drie mensen te vermoorden. "Dus ik moet naar de politie."

Volgens de vriend had Sarah niet het idee dat ze zelf gevaar liep. Het advies van haar moeder om het contact met Joël te verbreken, negeerde ze. "Ik ben zijn enige vriend."

Volgens De Telegraaf denken bronnen rond het politieonderzoek dat S. het vermoeden had dat Sarah de hulpverleners op hem had afgestuurd.

Sébas Diekstra, de advocaat van de nabestaanden, zegt dat de familie wil weten of er eerdere signalen waren over psychische problemen bij S. en of daarmee adequaat is omgegaan.

De 21-jarige Sarah Papenheim kwam vorige week door messteken om het leven. Ze werd badend in het bloed aangetroffen in het studentencomplex waar ze woonde. Reanimatie mocht niet meer baten.

Korte tijd nadat Sarah gevonden was, werd op het station van Eindhoven de 23-jarige Joël S. aangehouden. Hij zit nog steeds vast.