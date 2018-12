Deel dit artikel:













Crimineel met tas vol geld vergist zich en klopt op autoraam van agent Foto: Politie

De politie heeft zondagmiddag twee mannen aangehouden bij een actie in Rotterdam-Oost. In een huis aan de Duisburghof werden drugs, een doorgeladen vuurwapen, geld, spullen voor een hennepkwekerij en een grote kluis in beslag genomen.

De opgepakte verdachten zijn een man van 32 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 34-jarige man uit Den Haag. Verschillende onherkenbare surveillanceauto's volgden die zondagmiddag een verdacht voertuig. De wagen parkeerde in de Keulenhof in Rotterdam-Oosterflank. Agenten stopten daar ook. Een man met een grote sporttas kwam aanlopen, vergiste zich in de auto en klopte bij de geparkeerde agenten in burger op het autoraam. Toen hij zag dat dat de verkeerde auto was, liep hij door naar de volgende auto. Daar stond iemand de kofferbak leeg te halen. De agenten wilden beide mannen controleren, maar de man met de tas met geld rende weg. Hij gooide een sleutel in de sloot. Het was de sleutel van het huis waaruit de man met de sporttas kwam. Lees ook: Zwaar bewapend politieteam valt appartement in Rotterdam-Prins Alexander binnen Een arrestatieteam en een flexteam deed een inval in de woning aan de Duisburghof. Daar vond de politie tonnen aan contant geld, een vuurwapen, een seal-apparaat, pakken met vermoedelijk harddrugs en een kluis. De kluis is met een brandweerwagen naar buiten getakeld.