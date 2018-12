Aboutaleb tekent condoleanceregister voor Humeyra: 'Waanzin. En: waarom?'

‘Waanzin. En: waarom?’ Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdagmorgen in het condoleanceregister op het Designcollege. Hij is erg onder de indruk van de stilte onder de leerlingen en heeft hen zijn e-mailadres gegeven, zodat ze hem in de kerstvakantie kunnen mailen.

Rond 10:00 uur uur begint de herdenkingsbijeenkomst voor leerlingen en ouders op het Rotterdamse Designcollege. In de school is een boom neergezet waarin leerlingen briefjes kunnen hangen met hun gedachten. Sommigen hebben een witte roos bij zich. De familie van het meisje is woensdag niet aanwezig, maar de school heeft wel contact met de familie.

Burgemeester Aboutaleb zegt tegen RTV Rijnmond dat tragische gevallen als op dinsdag voor hem de reden zijn te hameren op preventief fouilleren. Daarbij zegt hij ook dat tegen iemand die met een wapen loopt met het plan te schieten geen kruid gewassen is.

De burgemeester zegt drie meldingen van huiselijk geweld tegen vrouwen per dag te krijgen, waarbij hij moet ingrijpen. Voor de achtergrond van het drama verwijst hij naar het OM. Dat wil woensdag nog geen informatie geven over de dader.

Ook de Turkse consul-generaal in Rotterdam Aytac Yilmaz is op de school geweest om zijn medeleven te tonen, bloemen te brengen en het condoleanceregister te tekenen. Hij kende de betrokkenen niet.



Rustige, respectvolle sfeer

Bestuursvoorzitter van onderwijskoepel LMC, Marc Otto, zegt dat de sfeer op school aangeslagen, maar betrokken is. "Er hangt ook een hele rustige, respectvolle sfeer, waarin leerlingen en docenten het gevoel hebben dat ze alles hebben kunnen en mogen zeggen wat ze wilden zeggen." Otto zegt ook dat de veiligheid van de school niet in het geding is. "Het is een ouder iemand die een school binnenkomt. We zijn geen gevangenis."

Otto zegt onder de indruk van hoe zijn collega's en de medeleerlingen reageren. De sfeer in de klas is 'ongelofelijk', zegt hij. "Daar zit de mentor van een meisje dat hij al jaren kent, daar zitten vrienden en vriendinnen van het meisje. In die klas is verreweg het heftigste aangekomen wat er is gebeurd."

Donderdag is de school weer open en is er ook weer ruimte voor leerlingen om te praten met elkaar en met docenten. Ook slachtofferhulp is dan aanwezig. De bestuursvoorzitter gaat goed nadenken over hoe de maandag na de kerstvakantie te beginnen. "De belangrijkste vraag is: hoe om te gaan met de lege tafel die overblijft?" zegt hij.