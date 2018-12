'Verdachte schietpartij Designcollege kon contactverbod niet verkroppen'

Bekir E., die vastzit vanwege de dodelijke schietpartij op het Designcollege in Rotterdam, had kort voordat hij met een vuurwapen naar school ging een contactverbod gekregen. Hij mocht van de rechter twee jaar lang niet bij de 16-jarige Humeyra in de buurt komen. Dat zegt een bekende van het slachtoffer tegen RTV Rijnmond. Ook vriendinnen van Humeyra vertellen over een contactverbod.

Justitie doet tot vrijdag geen mededelingen over de kwestie. Het OM bevestigt wel dat Bekir E. eerder is veroordeeld en onder toezicht van de reclassering stond.

Mes

De Turks-Nederlandse verdachte zou tien jaar geleden ook al in contact zijn gekomen met justitie. Bij een ruzie zou hij in Rotterdam-Delfshaven een jongeman met een mes in zijn nek hebben gestoken.

E. zat hiervoor elf maanden in de gevangenis, vertelt de zus van het slachtoffer aan RTV Rijnmond. "Mijn broer bloedde heel erg. Er was een belangrijke ader geraakt. Hij is door een oom met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het had allemaal fataal voor mijn broer kunnen aflopen. Bekir leek dat niet te deren. Tijdens zijn proces zat hij lachend voor de rechter. Hij loog ook over wat er was gebeurd."

De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt dat ze sinds gistermiddag in shock is. Ze kende niet alleen Bekir E., maar ook de 16-jarige Humeyra die in de fietsenkelder van de school het leven liet.

"Zij werkte in een kebab-zaak op de Kruiskade, waar ik vaak eten haal. Het was een lief, vriendelijk meisje. Ik had niet verwacht dat ze zestien was. Ze zag er een stuk ouder uit. Toen ik dinsdag hoorde wat haar was overkomen, was ik helemaal van slag. Ik heb vannacht niet kunnen slapen."

Volgens de vrouw was Humeyra de laatste tijd niet meer op haar werk verschenen. "Vermoedelijk was dat omdat Bekir haar bedreigde."

Zelf is ze Bekir E. een keer tegengekomen. "Dat was in de tijd dat hij nog met mijn broer omging. Hij liep op straat in Delfshaven, met een pitbull. Het is een heel gevaarlijke man. Dat is dinsdag ook weer gebleken. Ik ben blij dat hij nu vastzit."