Liveblog teruglezen: 'Hee schatje!' - verdachte van straatintimidatie voor de rechter

Een man moest zich woensdag bij de rechtbank in Rotterdam verantwoorden voor intimidatie op straat. Hij zou vrouwen hinderlijk hebben nageroepen en lastiggevallen.

Het was voor het eerst dat een verdachte daarvoor strafrechtelijk wordt vervolgd. Sinds dit jaar is onder meer sissen, uitschelden en naroepen verboden in Rotterdam. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of drie maanden cel.

Paul Verspeek volgde de zaak en twitterde vanuit de rechtbank.