Burgemeester Aboutaleb geïnspireerd door Het Rotterdam Project: 'Het gaat om persoonlijke aandacht'

Ruim 860 duizend mensen zagen dinsdagavond de slotaflevering van het RTL-programma Het Rotterdam Project. In het programma helpt presentator Beau van Erven Dorens vijf dakloze Rotterdammers naar een beter leven. Burgemeester Aboutaleb heeft veel van dat project geleerd.

"Mijn les is dat dakloosheid niet het probleem is, maar het gevolg", zegt de burgemeester in gesprek met de RTL-presentator. Ze praten in een online video na over het project. "Dat is interessant, want als je die redenen tot dakloosheid weg kan nemen, is dakloosheid eigenlijk zo opgelost."

Een van de redenen die leidt tot dakloosheid is bijvoorbeeld verslaving. In het programma zagen kijkers de verslaafde Patrick opkrabbelen. De Rotterdammer verovert als ex-verslaafde en fotograaf de harten van heel Nederland.



Wat de burgemeester concreet meeneemt uit het programma, is dat het in dit soort zaken gaat om "verregaande persoonlijke aandacht." In het programma krijgen de daklozen tienduizend euro. Dat kan de gemeente niet zomaar aan iedere dakloze geven. Een helpende hand misschien wel.

De burgemeester zou graag zien dat mensen in de samenleving opstaan om één op één begeleiding te geven aan iemand die het minder goed heeft. Het is volgens Aboutaleb belangrijk dat mensen hun eigenwaarde terugkrijgen. Dat de medemens hen niet ziet als uitschot, maar ze waardeert.

"De samenleving is ingewikkeld, als je een beetje zwak bent, word je eruit gegooid. Een arm om je heen is dan belangrijker dan tienduizend euro", besluit de burgemeester.