Chauffeurs Qbuzz huilend naar huis

"Volwassen mannen en vrouwen, huilend naar huis. Andere chauffeurs dreigen al om niet meer te rijden. Er moet nu echt snel iets gebeuren". Deze noodkreet komt van Tijs de Vries, OR-voorzitter van Qbuzz.

Anderhalve week geleden nam Qbuzz het openbaar vervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over van Arriva. Zo'n wisseling van vervoerder geeft altijd problemen, dus ook nu.

Qbuzz sprak vorige week van aanloopproblemen. "Natuurlijk helpt het niet als apparatuur hapert en iedereen moet wennen, maar er is helaas meer aan de hand", zegt De Vries, die zelf ook nog actief is als chauffeur.

Op station Dordrecht willen de meeste buschauffeurs niet voor camera of microfoon, maar laten weten dat de rijtijden op veel plekken te krap zijn, wat zorgt voor vertragingen: "In de Alblasserwaard is het echt heel erg."

De Vries onderschrijft dat: "In de Drechtsteden gaat het nog wel, maar op diverse plaatsen in de polder, zoals Alblasserdam, moet de dienstregeling worden aangepast."

Veel reizigers in de Alblasserwaard mopperen en ook daar hebben de chauffeurs last van: "Zij kunnen er ook niets aan doen, dat mensen soms drie keer moeten overstappen en anderhalf uur onderweg zijn."

De OR-voorzitter is niet alleen kritisch op zijn eigen bedrijf: "De provincie Zuid-Holland is er verantwoordelijk voor dat het openbaar vervoer hier totaal is afgeknepen. Dan krijg je dit."

Qbuzz en de provincie Zuid-Holland komen donderdag met een reactie, maar laten al weten dat gepoogd wordt om binnen enkele weken alle problemen te verhelpen.