Justitie eist twee keer 190 euro in zaak sisverbod Rechtbank Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

Het Openbaar Ministerie eist 190 euro boete per overtreding tegen de verdachte in de rechtszaak over het sisverbod. Hij staat terecht voor twee overtredingen.

Sinds dit jaar is onder meer sissen, uitschelden en naroepen op straat verboden in Rotterdam. Het OM benadrukte tijdens de zitting dat "vrouwen zich niet meer veilig voelen. Daarom vinden we het zo belangrijk." Aanvankelijk zouden er twee verdachten terecht staan, maar tweede zaak is niet doorgegaan. De rechter doet vanmiddag om 15.30 uur uitspraak. Verslaggever Paul Verspeek is in de rechtbank aanwezig, lees zijn verslag hier: