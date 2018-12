Deel dit artikel:













Larsson: 'We hebben met Feyenoord nog iets om voor te spelen' Sam Larsson

Sam Larsson is een aantal dagen na de verrassende thuisnederlaag van Feyenoord tegen Fortuna Sittard nog altijd teleurgesteld. De Zweedse buitenspeler blijft strijdbaar. "Morgen moeten we laten zien dat we kunnen terugkeren naar de vorm die we vóór Fortuna hadden", zegt hij.

Volgens Larsson speelde Feyenoord tegen Fortuna vanuit tactisch oogpunt 'zeker niet de sterkste wedstrijd'. Hij snapt de frustratie van de supporters waarom de Rotterdammers het tegen 'kleinere ploegen' niet waar kan maken. "Het is uiteraard ook voor ons frustrerend." Tegen FC Utrecht hoopt Larsson dat Feyenoord, dat in de eredivisie ver achter PSV en Ajax staat, zich zal oprichten. "We hebben nog iets om voor te spelen (de beker, red.). Bovendien weet je het in de competitie maar nooit", aldus Larsson. Kijk hierboven naar het volledige (ondertitelde) interview van verslaggever Sinclair Bischop met Sam Larsson.