Haase naar het ABN AMRO World Tennis Tournament

Robin Haase is komende februari present tijdens de 46e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Hij kondigde zijn komst aan tijdens de uitreiking van de Richard Krajicek Award voor de beste Nederlandse speler van 2018.

"Robin is al jaren onze beste Nederlandse speler op de ATP Tour. Hij heeft in Rotterdam mooie resultaten gehaald", is de reactie van toernooidirecteur Krajicek.

Bij de vorige editie bereikte Haase de kwartfinale. Hij kijkt uit naar zijn komst. De Hagenees zal voor de elfde keer aan dit toernooi meedoen: "Het is altijd ontzettend gaaf om bij het ABN AMRO World Tennis Tournament te zijn."

Het ABN World Tennis Tournament wordt gehouden van 9 tot 17 februari. Krajicek legde eerder onder andere Alexander Zverev, Marin Cilic, Kei Nishikori, David Goffin en Stan Wawrinka vast.