Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Feyenoord oefent in Spanje tegen Karlsruher SC Feyenoord tijdens een eerder trainingskamp in Marbella

Feyenoord oefent tijdens het trainingskamp in Marbella op zaterdag 12 januari tegen Karlsruher SC. De Duitse club is tegenwoordig actief op het twee na hoogste niveau in Duitsland. Feyenoord is nog bezig om eerder in die week nog een grotere tegenstander te strikken.

Karslruher SC kwam in het seizoen 2007/2008 voor het laatst uit in de Bundesliga. Momenteel is de club koploper in de 3. Liga. Feyenoord zal dus zo goed als zeker ook nog tegen een sterkere opponent oefenen tijdens het verblijf in Spanje. Net als voorgaande jaren belegt Feyenoord een trainingskamp in Marbella, waar de ploeg van Giovanni van Bronckhorst op het Marbella Football Center zal gaan trainen. De oefensessies zullen grotendeels besloten zijn. Feyenoord verblijft van dinsdag 8 tot en met 13 januari in Zuid-Spanje, waar de club zich zal voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Op zaterdag 19 januari wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle.