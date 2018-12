Oogarts geeft vuurwerkles - elk oog scheelt een miljoen

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam heeft woensdagochtend zijn spreekkamer verruild voor een klaslokaal. Met een vuurwerkles aan de leerlingen van het Vakcollege de Hef in Rotterdam hoopt hij komende jaarwisseling enkele vuurwerkslachtoffers te kunnen voorkomen.

"Wij in de geneeskunde denken altijd: 'Voorkomen is beter dan genezen.'", zegt De Faber. "Als je deze kinderen de boodschap kunt meegeven dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn voor jezelf en omstanders. Je kunt ogen verliezen, handen verliezen of brandwonden oplopen."

De les blijkt niet onnodig. "Je ziet dat er altijd wel een aantal 'experts' in zo'n klas zitten die wel van de hoed en de rand weten, maar vaak niet weten wat de gevolgen kunnen zijn en wat wel en niet mag."

Testosteron

De Faber hoopt dat zijn les blijft hangen. Vooral bij jongens. "Testosteron, adrenaline en buskruit is een heel onvoorspelbare cocktail waar we toch teveel gewonden door zien." Liever zou hij zien dat er een verbod komt op consumentenvuurwerk. Maar daar heeft de politiek "de ballen" niet voor. Terwijl volgens hem elk oog dat gered kan worden een miljoen euro aan kosten scheelt.

Bij Naiverick (12) lijkt de boodschap te zijn overgekomen. Hij zegt dat hij veel heeft geleerd. Zo weet hij nu dat harde knallen bij vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië traumatische herinneringen kunnen oproepen aan bijvoorbeeld bombardementen. Ook gaat hij zeker de uitgedeelde vuurwerkbril opzetten.

Maar Francisco (13) is vast van plan om een zogeheten cobra af te steken. Hij weet dat het verboden is, maar wil het toch gaan regelen. Voor een vuurwerkbril voelt hij helemaal niets. "Het is maar een keer per jaar. Gewoon genieten toch?"