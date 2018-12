Verbod vreugdevuren zet Vlaardingen op scherp

Het verbod op de traditionele vreugdevuren in Vlaardingen houdt de gemoederen flink bezig in de gemeente. Op tal van plekken staan zichtbare mobiele veiligheidscamera's. Ook zijn bedreigingen binnen gekomen bij burgemeester Annemiek Jetten.

Het definitief intrekken van de vergunningen hing al wat langer in de lucht. Nadat het in 2007 compleet mis ging met de brandstapel op het parkeerterrein aan de Broekweg was er al een aantal jaren geen vreugdevuur meer in Vlaardingen. Onder strenge voorwaarden mocht het de afgelopen jaren weer, maar de opmars van zwaar vuurwerk heeft roet in het eten gegooid.

Definitief einde

"Vorig jaar hebben we afgesproken het per jaar te bekijken of het nog veilig is en of er nog voldoende draagvlak is in de samenleving", zegt burgemeester Jetten. "We hebben enquêtes gehouden en vorig jaar was dat nipt aan, maar hebben we wel extra eisen gesteld. Dit jaar zijn we in oktober al om de tafel gaan zitten met de organisatoren, maar die konden niet aan de extra eisen met betrekking tot vuurwerk en veiligheid voldoen. Dus hebben we geen ontheffingen verleend. Dit is een definitief einde."

Het verbod op de vreugdevuren in Vlaardingen zet de gemeente op scherp. Er staan op talloze plekken in de stad mobiele camera's. "Dat is met name ook om de mensen die toch iets van plan zijn tegen zichzelf te beschermen", zegt de burgemeester, "niet alle maatregelen zijn zichtbaar, maar we zijn op alles voorbereid."

Bedreigd

Ook voor de ingang van het stadhuis staat een mobiele veiligheidscamera. Annemiek Jetten zou bedreigd worden naar aanleiding van het vreugdevuur-verbod. Ze beaamt dat, maar wil en kan er niets over zeggen. "Dat is in onderzoek", zegt ze. "Dat is niet in mijn belang of voor de mensen die om mij heen staan."Behalve camera's wil de gemeente ook de ogen van burgers in de wijken gebruiken. Via buurtapp-groepen zijn inmiddels berichten verstuurd om inwoners te vragen op te letten. "Doel is het voorkomen van branden en ongeregeldheden en de periode voor de jaarwisseling voor een ieder veilig te laten verlopen", zo is te lezen. Ook als Vlaardingers zien dat brandbare spullen worden verzameld wordt gevraagd de politie te bellen.

Burgemeester Jetten doet een beroep op de creativiteit van de vuurstokers voor volgend jaar. "We hebben budget voor leuke evenementen met Oud en Nieuw, voor iedereen maar veiligheid staat voorop."