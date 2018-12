Eerste veroordeling voor sisverbod: voorwaardelijke boete van 200 euro

Voor de rechtbank in Rotterdam is woensdag voor het eerst iemand veroordeeld voor straatintimidatie. De 36-jarige Everon el F. uit Rotterdam kreeg een voorwaardelijke boete opgelegd van 200 euro. Hij hoeft de boete pas te betalen als hij opnieuw in de fout gaat.

Tegen hem was per overtreding door justitie 190 euro geëist, hij stond terecht voor twee overtredingen. De rechter weegt mee de persoonlijke omstandigheden van de man. Zo heeft hij weinig geld en is hij verstandelijk beperkt.

De Rotterdammer vertelde de rechter dat hij nooit meer vrouwen zal naroepen op straat. Hij heeft er spijt van. "Ik bedoelde het als compliment, ik wist niet dat het strafbaar was." El F. is vrijgezel, vertelde hij de rechter, en wil graag een vriendin. Daarom zei hij dingen als 'hé mooie dame' of 'hé schatje'. "Ze waren heel mooi", zei hij tegen de rechter. "Echt goeie vitamine voor je ogen."



Weinig vrouwen doen aangifte

Sinds dit jaar is onder meer sissen, uitschelden en naroepen verboden in Rotterdam. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel. Tientallen boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) voeren de controles uit, deels in burgerkleding.Ruim een jaar geleden bleek uit onderzoek dat bijna alle vrouwen tussen de 18 en 45 jaar in Rotterdam op straat worden lastiggevallen. De Erasmus Universiteit interviewde 1200 vrouwen. Bijna geen enkele vrouw doet aangifte, maar past haar gedrag wel aan door zich anders te kleden of om te lopen.

84 procent procent van de ondervraagde vrouwen heeft last van seksueel getinte toenadering en 44 procent van seksuele intimidatie als achtervolgen, om seks vragen en in het nauw drijven. Het roepen van complimenten en nastaren zijn hierbij niet meegerekend.