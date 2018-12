Deel dit artikel:













Leefbaar Rotterdam 'dolblij' met veroordeling voor straatintimidatie Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam

"Ik ben dolblij", zegt Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam woensdag tegen RTV Rijnmond over de boete van tweehonderd euro voor een man die het sisverbod negeerde. "3,5 jaar geleden hebben we het initiatief ingediend. Heel veel mensen hebben gezegd: het kan niet, het is niet te handhaven. Nu blijkt: de individuele vrijheid is wat waard voor vrouwen in Rotterdam."

Hoogwerf was in 2015 namens Leefbaar Rotterdam initiatiefnemer van een verbod op straatintimidatie. "Het gaat me niet om nafluitende bouwvakkers, maar om irritant gesis, seksuele toespelingen en jongens die vrouwen zomaar uitschelden voor hoer", zei ze toen.

Lees ook: Leefbaar Rotterdam wil boete voor 'sissen' naar vrouwen Uit onderzoek van de gemeente naar straatintimidatie bleek dat 80 procent van de vrouwen er last van heeft en ook hun gedrag aanpast. "Een taxi nemen, anders kleden, bepaalde straten mijden, oogcontact vermijden", noemt Hoogwerf op. [article:nieuws:Bijna alle vrouwen in Rotterdam hebben last van straatintimidatie] De speciale StopApp om 'pikpraat' te melden is volgens Hoogwerf al vele duizenden keren gedownload. "Dat is belangrijk", zegt ze. "We moeten weten wat er gemeld wordt en vooral ook waar het gemeld wordt." De 36-jarige man die woensdag in Rotterdam terecht stond voor straatintimidatie, kreeg van de rechter een voorwaardelijke geldboete van totaal 200 euro voor twee beschuldigingen. Lees ook: Eerste veroordeling voor sisverbod: voorwaardelijke boete van 200 euro