Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ayoub en zaakwaarnemer praten met Feyenoord over situatie Yassin Ayoub was woensdag samen met zijn zaakwaarnemer in de Kuip om met Feyenoord te praten over zijn situatie

Yassin Ayoub heeft woensdagmiddag samen met zijn zaakwaarnemer gesproken met Feyenoord over de situatie van de middenvelder. Ayoub komt in zijn eerste seizoen nauwelijks in actie bij Feyenoord.

Over de uitkomst van dat gesprek doen zowel Feyenoord als het kamp Ayoub geen mededelingen. Mogelijk dat de van FC Utrecht over gekomen middenvelder in de winterstop Feyenoord al dan niet tijdelijk gaat verlaten. Ayoub was samen met zijn broer en zaakwaarnemer John Veldman woensdag in de Kuip. Ayoub mist donderdag sowieso de bekerwedstrijd met zijn oude club vanwege een blessure. Voor de winterstop komt Ayoub niet meer in actie.