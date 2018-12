Deel dit artikel:













Slachtoffer schietpartij had afspraak met politie over stalking door verdachte Dode bij schietpartij in Essenburgstraat bij Designcollege Foto: MediaTV

De 16-jarige scholiere die dinsdagmiddag in Rotterdam werd doodgeschoten, zou later die middag met de politie gaan praten over een aangifte die ze opnieuw deed voor stalking. Het meisje, Humeyra Ergincanli, werd lastiggevallen door de 31-jarige verdachte. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Bekir E. werd kort na de schietpartij op het Rotterdam Designcollege aangehouden. De man is bekend bij politie en justitie. Hij werd meerdere malen veroordeeld voor verschillende geweldsdelicten tegen verschillende personen. Mishandeling en bedreiging van Humeyra Deze zomer werd hij veroordeeld wegens bedreiging en mishandeling van Humeyra. Nadat zij hiervan aangifte had gedaan, kreeg hij een contactverbod opgelegd. Omdat hij zich daar niet aan hield, had ze opnieuw aangifte gedaan. Deze zomer werd hij veroordeeld wegens bedreiging en mishandeling van Humeyra. Nadat zij hiervan aangifte had gedaan, kreeg hij een contactverbod opgelegd. Omdat hij zich daar niet aan hield, had ze opnieuw aangifte gedaan. Humeyra liep dinsdag rond 13:15 uur in de Essenburgstraat vlakbij de school toen de verdachte plotseling uit een auto stapte en op haar afliep. Het meisje rende weg, maar kwam niet verder dan de fietsenstalling van de school. Daar werd ze neergeschoten. De politie brengt op dit moment de laatste uren van het slachtoffer de verdachte in kaart. Zo worden mensen gezocht die Bekir E. voor de schietpartij nog hebben gezien.