Vleeskunst van slager in Hillegersberg onder de hamer bij veiling voor Chabot Museum

Levensechte varkenskoppen van paté: kunst of niet? Bij een culinaire kunstveiling zijn woensdagmiddag drie kunstwerken van vleeskunstenaar Jan-Willem Tol geveild door veilingmeester Hugo Borst in 't Ambachtshuys in Rotterdam-Hillegersberg. De opbrengst van ruim vijfduizend euro gaat naar het restauratiefonds van het Chabot Museum.

Slager en vleeskunstenaar Jan-Willem maakte drie verschillende patés. "We hebben mallen, net als een cakeblik, in de vorm van een varken", legt Jan-Willem voorafgaande aan de veiling uit. "Die beleg je met een deeg, dat is de huid van het varkentje. Daar gaat een grof patédeeg in. Dan moeten alle randjes eraf gesneden worden en dan moet 'ie helemaal mooi afgegarneerd worden." Vervolgens maakt een stylist het vleeskunstwerk op kleur.

"Ik hoop dat ze een duizend euro plus opleveren vandaag", zegt Jan-Willem. De familieslagerij zit al sinds 1910 in de Bergse Dorpsstraat in Hillegersberg, een wijk in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. en is sinds 2012 hofleverancier.

Grootvader Dirk Tol was een groot kunstliefhebber. Dat blijkt onder meer uit de kunstwerken die in de slagerij aanwezig zijn. Ook heeft hij een bijzondere verzameling van schilderijen en beeldhouwwerken van onder andere Hendrik Chabot aangelegd, die door Tol en zijn vrouw Cornelia in een particulier museum in de Berglustlaan was ondergebracht.

Later werd die verzameling in het door het echtpaar Grootveld opgenomen in het Chabot Museum aan het museumpark.