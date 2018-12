Rotterdamse wijk Feijenoord in trek bij overvallers

Feijenoord voert de lijst aan van Rotterdamse wijken waar afgelopen jaar de meeste overvallen hebben plaatsgevonden. Het was in de wijk tot nu toe 38 keer raak, zo blijkt uit een brief die burgemeester Aboutaleb naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In totaal zijn in Rotterdam dit jaar 148 overvallen gepleegd.

De politie registreerde een stijging van 50 procent in Feijenoord. De wijk neemt het stokje over van Charlois dat in 2017 de meeste overvallen telde. In Charlois daalde het aantal overvallen juist flink. Registreerde de politie er vorig jaar 34, dit jaar zijn het er in die wijk 18.

Met name in de eerste vijf maanden van dit jaar waren er veel overvallen in de stad. Het vaakst sloegen daders toe bij pakketbezorgers. Daarop namen de gemeente en de branche maatregelen en daalde het aantal overvallen tijdelijk weer.

In de wintermaanden is vaak een piek te zien in het aantal overvallen. Ook deze winter ziet de politie weer een stijging. Het kan dus nog zijn dat het totaal aantal overvallen dit jaar hoger uitkomt dan 148. Vorig jaar waren er 155 overvallen in de stad.