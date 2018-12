Overval op kapperszaak in Rotterdam

Een man heeft een kapperszaak in Rotterdam-Noord overvallen. De dader van ongeveer 20 jaar kwam woensdagavond de zaak aan het Stadhoudersplein binnen.

Hij bedreigde de aanwezigen met een vuurwapen en ging er met een onbekende buit vandoor. Volgens de politie is de overvaller gevlucht richting de Kappeynenstraat.

Het is dit jaar de 149ste overval in Rotterdam. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. De meeste overvallen werden gepleegd in Feijenoord.