Preventief fouilleeractie in Rotterdam-West

De politie heeft woensdagavond een preventief fouileeractie gehouden in Rotterdam-West. Onder meer de aanwezigen van koffiehuizen en andere horecagelegenheden werden gecontroleerd.

"We doen dit nu in Delfshaven vanwege de vele gewelds- en wapenincidenten die er de laatste tijd zijn geweest", zei Hans Hoekman die de actie coordineerde tegen Radio Rijnmond.

"Hier een stukje verderop is onlangs een explosief bij een shishalounge tot ontploffing gebracht. We hebben het idee dat ook het illegale vuurwapenbezit toeneemt en dit is onze manier om dat tegen te gaan."

Bij de actie was veel politie op de been. Ook werden er politiehonden ingezet. De resultaten van de actie worden donderdag door de politie bekendgemaakt.