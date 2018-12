Mooie beelden van het vertrek van het miljoenenjacht Bravo Eugenia uit Rotterdam. De 109 meter lange boot voer woensdagavond fel verlicht stilletjes de haven uit.

Eigenaar van het 250 miljoen dollar kostende schip is miljardair Jerry Jones, baas van de Dallas Cowboys. Het luxueuze jacht is gebouwd door werf Oceanco in Alblasserdam.