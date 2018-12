Basketballers Dutch Windmills bekeren verder ten koste van streekgenoot Feyenoord

De basketballers van de Dutch Windmills uit Dordrecht hebben zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de nationale basketbalbeker. In Rotterdam werd na een hectische wedstrijd streekgenoot Feyenoord Basketball met 60-81 verslagen.



De Rotterdammers begonnen nog sterk aan de Rijnmond-derby. Binnen een paar minuten stond er een 9-0 voorsprong voor de thuisploeg op het scorebord. De voorsprong was alleen van korte duur, want vrij snel kreeg de Dordtse ploeg onder leiding van Geert Hammink weer grip op de wedstrijd en trok de stand weer gelijk.

In het tweede kwart zetten de Windmills een tandje bij en liepen uit naar een 31-44 ruststand.

Na rust bouwden de Dordtenaren de voorsprong uit, waarna de wedstrijd niet meer uit handen werd gegeven. Nog heel even leek Feyenoord terug te komen, na een korte opleving met twee rake driepunters van Micheal Kok, maar het mocht niet baten.





Scorebord

Voor de tweede keer dit seizoen waren er problemen met het scorebord in het Topsportcentrum, tot frustratie van beide ploegen. "Het is jammer, want het haalt het ritme uit de wedstrijd", reageerde Feyenoordtrainer Richard den Os na afloop. "Het hoort eigenlijk niet"

Bekijk hierboven de gesprekken met de trainers Richard den Os en Geert Hammink en Michael Kok van Feyenoord Basketball.