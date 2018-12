Dick Advocaat verdedigt 'Gio' in aanloop naar bekerwedstrijd: 'Begrijp niets van de kritiek'

Feyenoord speelt donderdag in de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht. Oud-Sparta-trainer Dick Advocaat verwacht geen makkelijke avond te gaan hebben in De Kuip, ondanks dat Feyenoord afgelopen weekend van Fortuna Sittard verloor.

"Ik vind het helemaal geen voordeel", zegt Dick Advocaat tegenover de collega's van RTV Utrecht. "Dat hadden wij graag willen doen. Feyenoord zat natuurlijk in een geweldige flow; PSV, Heracles-uit etc. Dan hoop je ze in een zwak moment te treffen. Maar die zijn volop gemotiveerd."

Onterechte kritiek

Advocaat is het totaal niet eens met de kritiek op Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. "Daar begrijp ik helemaal niks van. Als je reëel ziet, dan staat hij op de derde plaats. Als je de kwaliteiten en de investeringen ziet bij PSV en Ajax, dan heeft Feyenoord dat anders gedaan.

Als je zoveel prijzen haalt zoals Van Bronckhorst bij Feyenoord en dan nog ter discussie staat, dan begrijp ik dat niet."

Bekijk hierboven het gesprek met Dick Advocaat terug. Beelden: RTV Utrecht