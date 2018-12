Deel dit artikel:













Raemon Sluiter met Jac Orie beste sportcoach van 2018 Raemon Sluiter (l) op de foto met mede prijswinnaar Jac Orie. Foto: ANP Raemon Sluiter. Foto: ANP

Rotterdammer Raemon Sluiter is uitgeroepen tot beste Nederlandse sportcoach van 2018. Hij ontvangt daarom de Jaap Eden Award. De tenniscoach, die Kiki Bertens onder zijn hoede heeft, ontving de prijs woensdag tijdens het Sportgala in de AFAS Live in Amsterdam.

Sluiter moest de prijs wel delen. Schaatscoach Jac Orie kreeg dezelfde onderscheiding. Het is voor het eerst dat twee coaches die prijs ontvangen. Sluiter had met zijn pupil Kiki Bertens een heel goed jaar. Zij pakte drie titels, stond in de kwartfinale op Wimbledon en mocht door die prestaties ook meedoen aan de WTA Finals. In dat toernooi reikte ze tot de halve finale. Door die goede prestaties steeg zij ook nog naar de 9e plek op de wereldranglijst. Sluiter gaf bij het ontvangen van de prijs Bertens nog een mooi compliment. "Het is een waanzinnig grote eer om dit traject met haar mee te maken. Ze stond vandaag weer vier uur keihard er alles aan te doen om op het hoogste niveau te tennissen. Ze slaat er zelfs het Sportgala voor over."