Vertrekkende PVV'er moet zwijgen

Het PVV-Statenlid Jeffrey Rijken is woensdag onverwacht de mond gesnoerd door zijn eigen fractie, tijdens een vergadering van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Het gebeurde enkele dagen nadat hij te horen had gekregen dat de PVV hem niet meer op de provinciale lijst zet voor de verkiezingen van maart 2019.

Rijken heeft ruimtelijke ordening, wonen en energie in zijn portefeuille. Hij wilde woensdag het woord voeren over het Warmtebedrijf Rotterdam, maar kreeg van de fractiesecretaris te horen, dat dat niet de bedoeling was. "Het gebeurde in een volle Statenzaal. Ik heb er maar niets van gezegd en het laten rusten."

Een al even korte als onbevredigende mededeling had de PVV'er afgelopen maandag gekregen van zijn fractievoorzitter, Henk de Vree. "Het was een telefoontje van vijf seconden. Ik zou niet meer verkiesbaar zijn in 2019. Zonder uitleg. Jammer, ik had nog best vier jaar willen doorgaan."

Voor Jeffrey Rijken(33) betekent dat na tien jaar het einde van een politieke carrière. Hij begon voor Leefbaar Rotterdam in de deelgemeente Overschie, stroomde door naar de gemeenteraad van Rotterdam en belandde voor de PVV in de provincie.

"Ik hoop dat de PVV een prachtig resultaat haalt in maart 2019." Hoe ziet zijn eigen toekomst eruit? "Ik kan nu weer lid worden van Leefbaar Rotterdam. En verder ga ik misschien een boek schrijven over mijn ervaringen bij Leefbaar en de PVV."