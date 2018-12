Woning meermaals beschoten in Rotterdam-Zuid

Onbekenden hebben woensdagavond rond 23:30 uur een huis onder vuur genomen aan de Egelantierstraat in Rotterdam-Zuid. Op dat moment waren er mensen binnen. Volgens buurtbewoners woont er een moeder met drie zonen. Niemand raakte gewond.

De dader is op een scooter of in een auto weggereden. De gewaarschuwde politie ontdekte meerdere kogelinslagen in het huis. Het is nog niet bekend waarom er op het huis aan de Egelantierstraat is geschoten.

Buurtbewoners vertellen RTV Rijnmond dat ze het gezin in de beschoten woning kennen en altijd goed contact hadden. Er zou maandag in hetzelfde huis zijn ingebroken.