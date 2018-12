Deel dit artikel:













Bewoner gewond bij woningoverval in Spijkenisse

Een inwoner van Spijkenisse is woensdagavond rond 22.35 uur in zijn eigen huis aan het Duindoornpad overvallen. De bewoner raakte bij de overval lichtgewond en is nagekeken door ambulancepersoneel.

De dader is er met een mobiele telefoon en autosleutels vandoor gegaan in een zwarte auto. De politie doet onderzoek, de overvaller is nog niet opgepakt.