Egeltjes met ondergewicht overwinteren in opvang Papendrecht Dit egeltje woog 135 gram toen het binnenkwam in de opvang in Papendrecht

Veel egeltjes die afgelopen zomer of najaar zijn geboren, hebben niet genoeg voedsel gehad om aan hun winterslaap te beginnen. De egelopvang in Papendrecht ontfermt zich deze winter over 75 egeltjes met ondergewicht.

Egels moeten zo'n 700 gram wegen voor ze in winterslaap gaan, legt verzorger Kirsten van Doorn uit. Vanwege de droogte van afgelopen zomer en doordat moeders laat hebben genest, was er voor veel egeltjes te weinig tijd om op gewicht te komen voor de winter. Een van de egeltjes in de opvang werd met maar 135 gram binnengebracht. "Het is ongekend dat ze eind november met zo'n laag gewicht binnenkomen", zegt Kirsten. De meeste egels wegen 500 gram als ze worden gebracht. De egeltjes zitten in bakken met gekleurde handdoekjes erover heen en worden door verzorgers bijgevoerd. Hun moeders hebben in de meeste gevallen het nest vroegtijdig verlaten om zelf te overleven. Deze egels worden tot volgend voorjaar in de opvang gehouden, vertelt Kirsten. Als ze niet naar de opvang waren gebracht, hadden ze de winter niet overleefd.