Marokkaans-Nederlandse vader en twee kinderen dakloos

Foto: Zannouti en zijn kinderen in de tuin van het stadhuis

De Marokkaanse Nederlander Zannouti en zijn twee jonge kinderen zijn dakloos. Hij verhuisde in 2015 naar Marokko en keerde vorige week terug naar Rotterdam. Hij hoopt op hulp bij het vinden van een woning, maar dat lukt nog niet.

Zannouti is radeloos.Hij slaapt nu afwisselend bij mensen thuis, in de opvang en leeft op straat. Woensdagavond voerde hij een stil protest bij het stadhuis in Rotterdam.

Eerder die dag was hij bij Centraal Onthaal geweest met de kinderen van 6 en 8 jaar. Daar werd volgens Zannouti gezegd dat men niets voor hen kon betekenen.

De gemeente Rotterdam laat in een brief aan Zannouti weten dat hij niet voldoet aan de eisen voor opvang. "U bent vrijwillig teruggekeerd naar Nederland en u heeft zich hier niet op voorbereid. Uit onderzoek blijkt dat u niet beperkt zelfredzaam bent."

De vader en twee kinderen, in het bezit van een Nederlands paspoort, gaan donderdag met de brief naar de gemeente Breda om daar aan te kloppen voor huisvesting.