Weerman Ed Aldus: 'Winterweer in rest van 2018 uitgesloten'

Een Hazelaar in bloei. De natuur was in januari 2018 in de war door de zachte winter - Foto: ANP/Robin Utrecht

De laatste dagen van het jaar blijft het ruim boven nul, met kerst wordt het een graad of 8. Echt winterweer is in de rest van 2018 uitgesloten, zegt weerman Ed Aldus.

"We krijgen volgende week een hogedrukgebied, maar dat ligt voor winterweer precies op de verkeerde plek", legt Ed uit. "Het komt boven of in het westen van onze omgeving te liggen, dus dan blijft de wind van zee waaien." Dat zorgt ervoor dat het grijs weer blijft, overwegend droog met soms wat zon overdag.

"Misschien dat het kwik 's nachts een keer flirt met het vriespunt", zegt Ed. "Van winterweer met sneeuw of langere periodes van vorst is totaal geen sprake."

Het hogedrukgebied zorgt nog wel tot het einde van het jaar voor zacht weer. Of het in januari of februari nog echt koud wordt, is afwachten, zegt Ed.

De laatste jaren lag de temperatuur rond deze tijd tussen de 3 en de 4 graden.