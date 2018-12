19-jarige medewerker was net hersteld en toen werd Esso weer overvallen

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, wordt donderdagavond onder meer aandacht besteed aan twee overvallen op de Esso aan de Adriaan Volkertlaan in Rotterdam. Dit tankstation werd in een week twee keer overvallen.

De eerste overval was om 22:00 uur 's avonds op 16 november. Een man komt uit de bosjes achter het tankstation, loopt het tankstation binnen en eist geld van de 19-jarige medewerker van de winkel. Een week later, op vrijdag 23 november, is de getroffen medewerkster voor het eerst weer aan het werk. Maar ze heeft enorme pech, om acht uur in de avond komen twee overvallers de shop binnen.



Dajo

In Bureau Rijnmond is al eerder aandacht besteed aan de liquidatie van Dajo op Rotterdam Katendrecht. In deze zaak geeft de politie nieuwe beelden vrij.

Overval

Een bejaard echtpaar is slecht ter been. Ze bewegen zich voort met een rollator. Een vriendelijke man biedt hulp aan en helpt het echtpaar hun woning binnen. Maar eenmaal binnen blijkt de man minder vriendelijk. Het is een gewelddadige woningovervaller.