ARCHIEF RIJNMOND 16 dec 2018 - Verschrikkelijke feestdagen

Afgelopen week ben ik min of meer terechtgewezen. Door mijn vrouw. En ze had weer eens gelijk ook.

Een kennis van ons liet zich ontvallen dat zij de zogenaamde feestdagen van december ver-schrik-ke-lijk vindt, en dat ze hoopte dat die snel voorbij waren.

Ik zei dat ik met haar meevoelde.



Mijn vrouw vond dat nogal gratuit. Nogal makkelijk.

Feestdagen ver-schrik-ke-lijk vinden, kom op.

Want kijk, als je eenzaam bent, alleen in huis zit, als er belemmeringen zijn om sociale contacten te leggen, ja, dán kun je met zeker recht zeggen dat die feestdagen je confronteren met een gemis. De feestdagen staan traditiegetrouw nogal in het teken van familie of van ander gezelschap, en als dat er voor jou niet in zit, dan is dat wel een beetje zuur, ja.



Maar als dat niet het geval is, als je er gewoon niet zo’n zín in hebt, moet je niet zeuren.

Dan lijd je vooral onder je eigen geestelijke verzet.

Als je je niet verzet is een zogenaamde feestdag gewoon een dag.

Je zit te jeremiëren om iets dat je jezelf aandoet.

Het is een beetje aanstellerij.

Zo.

Daar kon ik het mee doen.



En ik kon er weinig tegenin brengen ook.

Al weet ik best waar mijn - wat gratuite - weerstand in zit.

Die zit denk ik in de druk dat zulke dagen - dat fééstdagen - bijzónder moeten zijn.

Dat zulke dagen iets extra’s moeten hebben.

Daar heeft het ook mee te maken dat ik niet graag jarig ben.

Een verjaardag is ook gauw een dag met verwachtingen.

Verwachtingen die nou eenmaal niet makkelijk worden waargemaakt. En waar je zelfs aan kan worden herinnerd als die hele dag al weer voorbij is.

Dat mensen dan vragen: hoe was je verjaardag?

Ik heb eerlijk gezegd liever geen dagen waar de werkelijkheidsaftrek als een dreigende, donkere wolk boven hangt.

Ik heb het liefst ‘gewone’ dagen.

Dagen die ook best iets ’bijzonders’ met zich mee kunnen brengen. Maar net zo goed niet. Het maakt niet uit. Ik reken nergens op. En ik heb gelukkig het talent om, nou ja, al getroffen te worden door een bijzondere lichtval op zeker moment van de dag.

Dat geeft een dag voor mij al iets extra’s.

Van de feestdagen van december - Sinterklaas, kerst en Oud & Nieuw - vraag ik ook niet veel. Met nu en dan een extra feestelijk toetje heb je me al. Dan is het wat mij betreft al oké.



Ja, lang geleden ben ik voor mijn gevoel wél in de valkuil getrapt dat allerlei dagen door hun aard bijzonder zouden moeten zijn.

Zo herinner ik me nog een verregende oudejaarsavond waarop ik voor mijn toenmalige geliefde een paar grotere feesten in de stad had uitgezocht om naartoe te gaan. Wat er misging, ik weet het niet meer, maar ik zie ons nog ergens voor een dichte deur staan met onze druipende paraplu’s. En ik geloof dat we na wat vruchteloos rondrijden uiteindelijk thuis op de bank zijn beland in ons uitgaanstenue.



Daarvoor al had ik eigenlijk kunnen weten wat voor mij wél werkt en wat níet. Want in mijn tienerjaren heb ik me in het weekend menigmaal in deze en gene uitgaansgelegenheid staan afvragen wat ik hier eigenlijk deed.

Op de een of andere manier was ik aangestoken door het idee dat dat erbij hoorde in het weekend: uitgaan. Terwijl dat maar zeer ten dele bij me past.

Dat is natuurlijk in het algemeen waar het allemaal vandaan komt.

Van ideeën.

Je hebt een idee over de werkelijkheid, daar gedraag je je naar, en daar meet je de werkelijkheid aan af.

Misschien, zo begon ik van de week te denken, doe je jezelf wel een plezier door allerlei van die ideeën van je af te werpen. Zoal het idee dat feestdagen ‘bijzonder’ moeten zijn.

Al is dat heel lastig, zo’n idee verlaten, dat weet ik.

Want wat heeft die ene grote filosoof ook weer bij herhaling gezegd?

‘De mens leeft bij ideeën.’

Die ene grote filosoof die - misschien niet toevallig - ook mijn vrouw is.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost



KERST

2. K. E. R. S. T. in Rotterdam - Lee Towers & Fatimakoor

3. I promise you an angel - Simone Roerade

4. Met wie tuig ik dit jaar de kerstboom op? - Zita Duson



5. Vlees - Keimpe de Jong

LEONARD COHEN

6. Het lied van Bernadette - Dorien Roozendaal & Trio Cor Nuiten XL

7. Je felblauwe regenjas - Caramay Schmelzer & Trio Cor Nuiten XL

8. De vrijheid komt - Andries de Roode & Trio Cor Nuiten XL

9. Een mooie kerst - Ivo Stuivenberg

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band