Man steekt banden van 13 auto's lek Foto: wijkagent.

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 42-jarige man uit Dordrecht aangehouden, hij had bij dertien auto's in zijn woonplaats een of meerdere banden lek gestoken.

De man zit vast, de politie roept slachtoffers van de bandenprikker op om zich te melden. De verdachte stak woensdag rond half acht 's avonds bij auto's in de Tesselschadestraat en omliggende straten de banden lek.