HET OPKAMERTJE 16 dec 2018 (2e uur)

BEATLES COLLEGE Aan de hand van de vraag: wat maakt nou dat The Beatles klinken als The Beatles?

1. Routine day – Klaatu

GEDUBBELDE ZANG & EFFECTEN

2. A hard day’s night - The Beatles

3. Nowhere man - The Beatles

4. The Word - The Beatles

5. You never give me your money - The Beatles

6. I am the walrus - The Beatles

7. Strawberry fields forever - The Beatles

8. Tomorrow never knows - The Beatles



GEDUBBELDE INSTRUMENTEN

9. Solo Nowhere man - The Beatles

10. Solo A hard day’s night - The Beatles

INTERESSANTE MELODISCHE BASPARTIJEN

11. Penny Lane - The Beatles

12. Sub-Rosa Subway – Klaatu

MELODIE & HARMONIE & MODULEREN

13. Paul McCartney tegen George Martin over Yesterday

14. Howard Goodall over harmonieën van The Beatles

15. Paul McCartney tegen George Martin over Lady Madonna

16. Howard Goodall over moduleren bij The Beatles

17. We’re off you know - Klaatu