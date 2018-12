Plan voor verbetering zorg in verpleeghuizen

Zorgorganisaties dienen donderdag een plan in bij het Zorginstituut Nederland om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Zo moeten er op drukke momenten minimaal twee zorgverleners klaarstaan voor een groep patiënten.

Daarnaast moet er bij incidenten altijd een verpleegkundige binnen een half uur aanwezig zijn. Het plan moet er ook voor zorgen dat bewoners in verpleeghuizen meer hun eigen leven kunnen leiden en dat medewerkers met meer plezier hun werk kunnen doen. Het initiatief komt van onder andere de brancheorganisaties Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), ActiZ organisatie van zorgondernemers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie.

Manifest

Twee jaar geleden publiceerden de Rotterdammers Hugo Borst en Carin Gaemers een manifest over de ouderenzorg. In het stuk stelden Borst en onderzoeker Gaemers dat te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen structureel niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze kwamen met tien punten om de ouderenzorg te verbeteren. In een van hun punten pleitten ze al voor twee medewerkers op een groep van maximaal acht personen.Ook vroegen ze om een betere werksfeer.

De moeder van Hugo Borst had Alzheimer en woonde in een verpleeghuis tot haar dood in augustus 2018.