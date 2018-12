'Verdachte schoolmoord mishandelde ex-vriendinnen'

Bekir E., de 31-jarige verdachte van het doodschieten van de 16-jarige Humeyra, mishandelde eerder zijn ex-vriendinnen. Dat begon altijd wanneer deze jonge vrouwen afstand van hem namen. Dit blijkt volgens RTL Nieuws uit een rapport van Reclassering Nederland, dat in augustus over Bekir werd opgesteld.

Bekir E. stond in augustus dit jaar terecht in de rechtbank van Rotterdam. Hij moest voor de politierechter verschijnen omdat hij verdacht werd van het mishandelen en bedreigen van Humeyra en haar oudere zus, zo blijkt uit de uitspraak die donderdag is verschenen. Daarin staat dat hij is veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het mishandelen en met de dood bedreigen van Humeyra en haar zus.

Daarnaast kreeg hij een contactverbod van twee jaar opgelegd en moest hij een geldboete van 750 euro betalen aan Humeyra. Bekir ging hierin tegen beroep.