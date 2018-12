Wethouder Wijbenga onder vuur in de Rotterdamse raad

Leefbaar Rotterdam en Denk overwegen een motie van wantrouwen tegen wethouder Wijbenga vanwege een interview in de Volkskrant van donderdag. Daarin hekelde de loco-burgemeester de houding van Leefbaar, Denk en Nida in het zwartepietendebat.

"Wij proberen recht te doen aan de oppositie, maar voor partijen als Leefbaar, Nida en Denk deug je niet als je niet voor honderd procent doet wat zij eisen. Daar ben ik wel klaar mee en de rest van het college ook", zei Wijbenga.

Daarop vroeg raadslid Eerdmans van Leefbaar Rotterdam uitleg van de wethouder. "Ik neem niets terug van dat artikel", zegt Wijbenga. "Wij zijn klaar met de polarisatie. Daarvoor was de zwartepietendiscussie exemplarisch. Wij zijn nooit klaar met de raad, u bent ons hoogste orgaan."

Daarop vroeg Eerdmans of hij klaar is met Leefbaar Rotterdam. "Nee, volstrekt niet. We zien uit naar intensieve samenwerking. Ik ben klaar met de sfeer van polarisatie en populisme."

Raadslid Van Baarle beticht de wethouder van liegen. "Deze wethouder liegt, hij is geen racist genoemd. Deze uitspraken zijn een loco-burgemeester onwaardig. Ik ben hier geschokt over", zei Van Baarle.

VVD-raadslid Karremans verdedigde zijn wethouder. "Deze partijen gebruiken vaak grote woorden. En dat deze partijen nu zo vallen over een artikel in de Volkskrant verbaast me. Ik word door Denk beticht van een 'rechts xenofobe inborst'."

Donderdagmiddag voert de gemeenteraad een interpellatiedebat over deze kwestie. Dat is een debat met een wethouder, los van wat die dag op de agenda staat.