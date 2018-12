Deel dit artikel:













Personeel RET laat opnieuw horen dat het kan zingen Foto: Video RET

Dat het RET-personeel kon zingen, wisten we al. Een ode van een aantal RET-chauffeurs aan hun favoriete club in het kampioensjaar van Feyenoord ging vorig jaar viral. Maar dit keer was het de beurt aan hun voornamelijk vrouwelijke collega's, die woensdag op metrostation Beurs rond 16.00 kerstliedjes zongen.

Met kerstmutsen getooid brachten ze onder meer hun eigen versie van Jose Feliciano's Feliz Navidad. Het repertoire was groot: van Stille Nacht tot 'All I want for Christmas.' Daarna kregen de koorleden een paar keer zangles en werd er gezamenlijk geoefend. Veel reizigers bleven even stilstaan om naar het kerstkoor te luisteren.



De RET laat weten dat het een eenmalige actie is en dat we niet op ieder metrostation een concert hoeven te verwachten.

