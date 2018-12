'Humeyra was een lief meisje dat altijd glimlachte'

Honderden mensen zijn donderdag naar de Mevlana Moskee in Rotterdam gekomen om de 16-jarige Humeyra te herdenken. Ook familie van het meisje was aanwezig.

Samen spraken de aanwezigen het dodengebed uit. Bij de herdenking was de kist met Humeyra aanwezig. Die werd door de menigte over de hoofden van de aanwezigen naar de lijkwagen getild. De kist wordt later op de dag naar Turkije gevlogen voor de uitvaart. Humeyra wordt begraven in de Turkse stad Karaman, waar haar familie vandaan komt.

"We zijn er helemaal kapot van. Het raakt me echt. Ik kende haar niet heel goed. Ze was een lief meisje dat altijd glimlachte", aldus een van de aanwezigen. "We hebben gezamenlijk voor haar gebeden", aldus een ander. "Ik kende haar niet, maar het is heel schokkend. Zo'n jong meisje op slag dood. Het is heel erg voor familie en vrienden," zegt iemand anders. "De dader moet levenslang krijgen. En dan nog kan je gevoel van verlies van de moeder niet wegnemen. Zulke mensen horen niet in de gemeenschap," vindt een aanwezige moeder.

Humeyra kwam dinsdag om bij een schietparti j op haar school. Haar ex-vriend Bekir E. vuurde meerdere kogels op haar af.

Bekir E. (31) en de veel jongere Humeyra hadden een relatie met elkaar, die door het meisje was verbroken. Vanaf dat moment zou E. haar hebben bedreigd.

De verdachte blijft veertien dagen langer in voorarrest.