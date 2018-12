Verdachte doodschieten 16-jarige Humeyra twee weken langer vast

Bekir S., de 31-jarige man die ervan wordt verdacht de 16-jarige Humeyra te hebben doodgeschoten, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdagmiddag besloten.

De verdachte is al eerder veroordeeld voor mishandeling en het met de dood bedreigen van Humeyra en haar oudere zus. Bekir E. stond in augustus dit jaar terecht in de rechtbank van Rotterdam.

Woensdag vertelde een bekende van het slachtoffer dat Bekir S. kort voordat hij met een vuurwapen naar het Designcollege aan de Essenburg in Rotterdam ging een contactverbod had gekregen.

Het slachtoffer had later op de middag van haar dood een afspraak met de politie gepland, vanwege nieuwe bedreigingen.Humeyra liep dinsdag rond 13:15 uur in de Essenburgstraat vlakbij de school toen de verdachte plotseling uit een auto stapte en op haar afliep. Het meisje rende weg, maar kwam niet verder dan de fietsenstalling van de school. Daar werd ze neergeschoten.