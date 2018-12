Trip de hond heeft plaat in poot

Trip, de hond die ruim een week geleden bij een sloot in Rotterdam-Zuid werd gevonden, heeft woensdag een metalen plaat in zijn gebroken poot gekregen. Het is onduidelijk hoe de Amerikaanse Staffordshire-terriër op de operatie zal reageren.

Bij de ingreep werd de plaat met zeven pennen in de rechterachterpoot bevestigd. Trip wacht een week met intensieve verzorging en rust. Uiteraard krijgt hij ook pijnstillers en antibiotica. Donderdag moet hij terug voor controle.

"Het is nog steeds niet zeker of het allemaal goed komt, maar ik ben al erg trots op de kleine! Ik ben nog veel dankbaarder en trots op de orthopeed die echt flink heeft gewerkt aan zijn pootje", vertelt locatiebeheerder Diana van der Griend van het dierenasiel in Spijkenisse.

Gastgezin

Trip verhuist de komende periode naar een gastgezin om in een huiselijke situatie te herstellen. Dit gaat naar verwachting drie tot vier maanden duren. In deze tijdelijke thuissituatie wordt hij gesocialiseerd en getraind. Daarna gaat de Dierenbescherming op zoek naar nieuw thuis voor Trip.

Geld

De Dierenbescherming vraagt mensen om de medische behandeling van Trip financieel te ondersteunen. Eerder werd al 1700 euro opgehaald. Doneren kan via de Dierenscherming.

Trip is vermoedelijk vier maanden oud. Hij werd bijna twee weken geleden in het riet van een sloot langs de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid gevonden. Hij heeft mogelijk twee maanden met een gebroken poot gelopen. Ook was hij bij zijn vondst ondervoed.