Esso IJsselmonde twee keer overvallen in één week

Tankstation Esso in IJsselmonde is in een week tijd twee keer het doelwit van overvallers. Bij de tweede overval is de medewerkster net weer aan het werk. Opnieuw een dag die ze niet snel zal vergeten.

Bekijk de video: De Esso aan de Adriaan Volkertlaan in Rotterdam IJsselmonde is op vrijdag 16 en op vrijdag 23 november overvallen. De eerste overval is om 10 uur 's avonds. Een man komt uit de bosjes achter het tankstation. Hij loopt de winkel binnen en eist geld van de 19-jarige medewerkster van de winkel. De vrouw schrikt en geeft hem de kassalade. Daarna verdwijnt de man weer in de richting van de bosjes. Een week later, op vrijdag 23 november, is de getroffen medewerkster voor het eerst weer aan het werk. Maar ze heeft enorme pech, om acht uur in de avond komen twee mannen de shop binnen. Overvallers. Eén blijft bij de schuifdeur staan. De ander loopt naar de balie en richt een vuurwapen op de vrouw. Zij geeft de overvaller geld. Daarna vlucht het tweetal. Bij de overval op 23 november is dader 1 een negroïde man van 17 a 20 jaar. Hij is 1 meter 80 a 1 meter 85 lang. Heeft een slank postuur en draagt een petje met opdruk. Hij draagt een zwarte bubbelcoat en een donkere Nike joggingbroek . Dader 2 is een negroïde man van ongeveer 20 jaar. Hij is mogelijk Antilliaans. Hij draagt een glimmend petje en een zwarte Adidas joggingbroek. Hij draagt onder zijn zwarte jas een fel blauw shirt. Wie heeft er tips die kunnen leiden tot opsporing van de overvallers? U kunt bellen met 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000