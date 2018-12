Fraser: "Als we denken aan titel, vind ik dat er hier en daar wat bij moet komen"

Met nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop bivakkeert Sparta op de bovenste plek van de Keuken Kampioen Divisie. Dit betekent dat de concurrenten niet stil gaan zitten tijdens de aanstaande heropening van de transfermarkt en ook Sparta-trainer Henk Fraser hoopt stiekem op extra versterking: "Als we denken aan een kampioenschap, dan vind ik dat er hier en daar wel wat bij moet. Maar aan de andere kant heb ik hier al een goede groep voor me waar we nog meer uit kunnen halen."

Jong Ajax

Voordat de winterstop daar is, moet Sparta op vrijdag eerst afrekenen met Jong Ajax. Voor de Spartanen is het daarmee de vierde keer in zeven wedstrijden dat ze tegen een beloftenteam spelen. "We hebben ze tot nu toe allemaal thuis gehad, dus dan merk je er niet zoveel van", zo zegt Bart Vriends, die toevoegt dat hij niet bepaald uitkijkt naar de uitwedstrijden tegen diezelfde ploegen: "Dan zal de ambiance een stuk treuriger zijn en daar ben ik niet echt een fan van. Maar het hoort erbij en het zijn uiteindelijk ploegen die we moeten verslaan."

Tegen Jong Ajax kan Henk Fraser op dezelfde namen rekenen als vorige week in de 5-0 overwinning op Jong AZ het geval was. Anderzijds is het de vraag waarmee Jong Ajax op de proppen komt. Het bekerduel dat Ajax woensdagavond - met enkele beloften in de basis - afwerkte tegen Roda JC komt Fraser dan ook niet slecht uit: "Je neemt dat natuurlijk mee, maar het zijn wel fitte jongens. Dus wie weet spelen ze vrijdag alsnog mee. We moeten vooral naar onszelf kijken en onze ervaring kan in zo'n duel weleens doorslaggevend zijn."

Winterkampioen

Een overwinning op de beloften van Ajax zal betekenen dat de ploeg van Fraser zichzelf de winterkampioen mag noemen. "Je hebt er misschien niets aan, maar het is wel leuk", zo zegt Fraser, terwijl Vriends toevoegt: "Het begin van dit voetbaljaar was voor mij persoonlijk niet het meest prettige, maar de stijgende lijn is ingezet en nu moeten we het goed afsluiten."

Sparta mist vrijdag tegen Jong Ajax op Sportpark De Toekomst Fankaty Dabo en Bradley Martis. Het duel begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.