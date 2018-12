Verdachte moord Amerikaanse studente langer vast

De 23-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht dat hij vorige week een 21-jarige Amerikaanse studente heeft doodgestoken, blijft de komende negentig dagen nog zeker vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft dat donderdag besloten.

Het slachtoffer, Sarah Papenheim uit de Amerikaanse staat Minnesota, werd zwaargewond gevonden in het studentencomplex in Rotterdam-Kralingen waar zij, net als de verdachte, woonde. Ze overleed vlak daarna aan haar verwondingen. De twee waren bekenden van elkaar.

De vermoedelijke dader, Joël S., werd niet lang na de steekpartij op het station van Eindhoven aangehouden.

Sarah Papenheim was tweedejaars student psychologie aan de Erasmus Universiteit. Ze had voor de studie gekozen, omdat ze mensen met geestelijke problemen wilde helpen. Haar broer pleegde drie jaar geleden zelfmoord.

Sarah had aan haar moeder verteld dat ze met Joël veel over muziek sprak. Zij was een talentvol drummer, hij een begenadigd contrabassist, die internationale prijzen won. Joël had de neiging om erg boos te worden, wist Sarah's moeder. Reden voor haar om zich hardop af te vragen of Sarah nog wel met hem moest omgaan. Maar Sarah wilde Joël niet aan de kant zetten.

"Ik ben zijn enige vriend", zei ze haar moeder. "Hij kan boos worden, maar ik kan altijd op hem inpraten en hem van gedachten doen veranderen."