Elf jaar cel voor moord op vlogger Parsa010 Foto: MediaTV

De rechter heeft de moord op de Rotterdamse vlogger Parsa010 bestraft met elf jaar cel. De 25-jarige verdachte had bekend dat hij de schutter was, maar zei dat het zelfverdediging was.

Volgens de rechter is daar geen bewijs voor. De Rotterdammer zou een duidelijk plan hebben gehad om Parsa te vermoorden. De schutter en het slachtoffer kenden elkaar uit de drugswereld. Parsa010 had de verdachte eerder beroofd en gedurende lange tijd bedreigd. De rechter heeft daarom een lagere straf opgelegd dan de 16 jaar cel die justitie had geëist.