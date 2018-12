Deel dit artikel:













Brand in woning Numansdorp

Bij een vrijstaande woning aan de Middelsluissedijk in Numansdorp is donderdag aan het begin van de middag brand uitgebroken. De brandweer zette extra voertuigen in, zodat er sneller genoeg water op locatie was.

Rond 15:30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brandweer de brand onder controle had. Er kwam veel rook vrij, de stichting Salvage is onderweg voor afhandeling van de schade.