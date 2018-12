UPDATE Nieuwe beelden bij liquidatie Katendrecht

We hebben in bureau Rijnmond al eerder aandacht besteedt aan de liquidatie van Dajo op Rotterdam Katendrecht. In deze zaak geeft de politie nieuwe beelden vrij.

Bekijk de video:



Het monument ter nagedachtenis aan de 32-jarige Dajo aan de Rechthuislaan staat er nog steeds. Ook het onderzoek naar de mannen die hem doodschoten is nog in volle gang. Dat heeft nieuwe beelden van de verdachten opgeleverd.

De schutter is te zien op de hoek van de Katendrechtsestraat. Het lijkt op deze beelden alsof de man met zijn rechterbeen trekt; mogelijk is hij gewond of heeft hij iets in zijn zakken.

Na de moord hebben de daders hun motorscooter in brand gestoken op de Schulpweg. Ook in deze buurt is het tweetal gefilmd. Op deze beelden dragen ze geen helm en lijken ze beide donkergetint. Eén van hen is nogal dik; dit is dezelfde man die te zien is op de hoek van de Katendrechstestraat.

De politie heeft al veel mensen gesproken maar is nog op zoek naar automobilisten die zijn gefilmd op de Rechthuislaan; mogelijk zijn dit belangrijke getuigen.

U kunt bellen met 0800-6070, anoniem via Meldpunt M: 0800 – 7000 of vertrouwelijk met TNI op: 079 – 345- 8999.